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11:55, 2 мая 2023 года Орловских школьников продолжают знакомить с историей трудовых подвигов Алексея Стаханова Фильм о легендарном шахтере и нашем земляке показали ученикам школы №23.





Фильм ГТРК "Орел" "Стаханов. Русский характер" продолжает шествие по школам региона. Ребят знакомят с историей трудовых подвигов легендарного шахтера и нашего земляка. Ленту показали и ученикам школы №23. На нем присутствовал историк и краевед Александр Саран.



Просмотр фильма завершился розыгрышем призов. На три вопроса по сюжету фильма школьники ответили быстро и безошибочно. За внимательность и энтузиазм получили тематические подарки.



Создавался документальный фильм в рамках гранта "Фонда президентских инициатив". Ленту подготовили журналисты ГТРК "Орел" Анна Боева, Игорь Свеженцев и Юлия Сулим.





Евгения Пьянова



