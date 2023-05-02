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11:25, 2 мая 2023 года В орловское региональное отделение госфонда "Защитники Отечества" набран штат сотрудников О подготовке к открытию и проводимой работе в интервью ГТРК "Орел" рассказала руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.





В Орле 31 мая планируют открыть региональное отделение госфонда "Защитники Отечества". Помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов боевых действий – лишь малая часть его задач.



Штат отделения уже набран. Он будет состоять из 25 социальных координаторов. Место сейчас на согласовании. Единое окно появится и на базе Семейного МФЦ. – На согласование направлено предложение по размещению на базе службы приема социального фонда. Это там, где ранее располагался Фонд социального страхования и было единое окно, – сообщила Ирина Гаврилина.





Анна Вайсергисер



