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10:40, 2 мая 2023 года 1 мая в орловском парке Победы посадили липовую аллею Деревья увековечили память о подвигах героев специальной военной операции.





Накануне Орел стал зеленее – в рамках акции "Сад памяти" парк Победы пополнился липовой аллеей. Это – увековечение подвигов участников СВО. У 53 саженцев – таблички с данными и воинскими званиями защитников, до конца исполнивших воинский долг.



Также Орел продолжит хранить память о Тургеневском дубе. 9 его потомков также посадили 1 мая.



Всего в День весны и труда Орел стал зеленее на три сотни деревьев.





Мария Семак



