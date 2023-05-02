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10:13, 2 мая 2023 года В тройной аварии под Орлом пострадала девочка ДТП произошло 1 мая в Знаменке.





Накануне в районе дома №24 по улице Советской в Знаменке произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в УГИБДД России по Орловской области, автолюбительница на "Рено Дастер", разворачиваясь налево с правой обочины, не уступила дорогу и столкнулась с "Киа". Третьим участником аварии стал "Мицубиси", сдававший назад со стороны левой обочины.



В ДТП пострадали водитель "Рено Дастер" и четырехлетняя пассажирка "Мицубиси". Они будут лечиться амбулаторно.





Артем Ежаков



