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9:30, 2 мая 2023 года Орловцам напомнили, как уменьшить экзаменационный стресс у детей и себя Выпускникам орловских школ совсем скоро предстоит пройти серьезное испытание – сдать экзамены. Это потребует максимальной собранности и душевных ресурсов. Как справиться с задачей без вреда для нервной системы? Об этом в интервью Марии Семак рассказала психолог Виктория Потапова.











Мария Семак



