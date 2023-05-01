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17:17, 1 мая 2023 года

В Орловской области ожидаются возвратные заморозки

В ночь с 1 на 2 мая в регионе ожидается до 3 градусов мороза.


Синоптики предупредили жителей Орловской области о возвратных заморозках. Грядущей ночью, с 1 на 2 мая, в регионе ожидается -1..-3 градуса.

По сообщению регионального гидрометцентра, в целом по региону ночью от 0 до +5 градусов, однако местами ударит мороз до -3. Днем 2 мая воздух прогреется уже до 12..17 выше нуля.

В Орле нынешней ночью от 0 до +2, а завтра днем потеплеет до +13..+15.

Как гласит прогноз, заморозки продлятся по области вплоть до 3 мая. 


Ольга СУПОНЕВА
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