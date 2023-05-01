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15:31, 1 мая 2023 года

В Орле пропал тридцатилетний мужчина

ПСО "ЛизаАлерт" объявил о поисках Краснова Михаила, ушедшего из дома 28 апреля.


В официальной группе орловского отделения ПСО "ЛизаАлерт" появилась ориентировка по поиску 30-летнего Михаила Краснова. Мужчина ушел из дома 28 апреля и с тех пор ничего не известно о том, где он находится.

Приметы Михаила: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в черную куртку и черные джинсы, серый свитер, темно-синюю бейсболку, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о возможном месте нахождения пропавшего, просят сообщать по телефону горячей линии ПСО 8 800 700 54 52 или в службу спасения по номеру 112. 


Ольга СУПОНЕВА
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