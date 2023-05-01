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15:00, 1 мая 2023 года Орловских пешеходов попросили взять детей за руку и снять наушники В Троснянском районе перед переходами появились предупреждающие надписи.





Юные инспекторы дорожного движения вместе с сотрудниками ГИБДД нанесли надписи перед пешеходными переходами, напоминающие о правилах безопасности. Акция прошла в Троснянском районе.



Молодежь в сопровождении сотрудников полиции напомнила участникам дорожного движения: нужно слезть с велосипеда, детей взять за руку, а также снять наушники.



Цель пропагандистской акции "За безопасность" - предупредить ДТП, отмечает Госавтоинспекция региона.





Ольга СУПОНЕВА



