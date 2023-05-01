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14:00, 1 мая 2023 года В детском парке Орла 1 мая открылся летний сезон Каждый день десятки мальчишек и девчонок проводят здесь время.





Сегодня, 1 мая, открылся летний сезон в Детском парке Орла. Для юных посетителей состоялась праздничная программа.



Дети приняли участие в викторине, конкурсе рисунка на асфальте, увидели шоу мыльных пузырей. Каждый день в теплые месяцы в детском парке играет и проводит время около сотни малышей и детей постарше.



Фото: Юлия Опанасюк









Ольга СУПОНЕВА



