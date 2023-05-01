В Орле высадили саженцы погибшего в урагане Тургеневского дуба
Потомкам знаменитого дерева теперь предстоит расти и крепнуть в сквере "Тургеневский бережок".
Саженцы от Тургеневского дуба, погибшего от урагана пару лет назад, высадили сегодня в Орле. Молодые деревца, потомки знаменитого дерева, обрели свое место в сквере "Тургеневский бережок".
Акция прошла в рамках инициативы губернатора Андрея Клычкова "Тысяча деревьев для Орла". Тургеневский дуб, двухсотлетний символ Орловщины, который, по преданию высаживал сам великий литератор в усадьбе Спасское-Лутовиново, не выдержал мощного урагана в ноябре 2021 года. Но теперь память о нем будет жить, расти и крепнуть.
Сегодня волонтеры культуры, сотрудники музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" и музея Тургенева вместе с главой региона приняли участие в возрождении легендарного дерева, посадив его саженцы в самом сердце города Орла.