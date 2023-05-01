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12:57, 1 мая 2023 года В Орле высадили саженцы погибшего в урагане Тургеневского дуба Потомкам знаменитого дерева теперь предстоит расти и крепнуть в сквере "Тургеневский бережок".









Акция прошла в рамках инициативы губернатора Андрея Клычкова "Тысяча деревьев для Орла". Тургеневский дуб, двухсотлетний символ Орловщины, который, по преданию высаживал сам великий литератор в усадьбе Спасское-Лутовиново,



Сегодня волонтеры культуры, сотрудники музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" и музея Тургенева вместе с главой региона приняли участие в возрождении легендарного дерева, посадив его саженцы в самом сердце города Орла. Саженцы от Тургеневского дуба, погибшего от урагана пару лет назад, высадили сегодня в Орле. Молодые деревца, потомки знаменитого дерева, обрели свое место в сквере "Тургеневский бережок".Акция прошла в рамках инициативы губернатора Андрея Клычкова "Тысяча деревьев для Орла". Тургеневский дуб, двухсотлетний символ Орловщины, который, по преданию высаживал сам великий литератор в усадьбе Спасское-Лутовиново, не выдержал мощного урагана в ноябре 2021 года. Но теперь память о нем будет жить, расти и крепнуть.Сегодня волонтеры культуры, сотрудники музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" и музея Тургенева вместе с главой региона приняли участие в возрождении легендарного дерева, посадив его саженцы в самом сердце города Орла.









Ольга СУПОНЕВА



