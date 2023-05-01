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12:03, 1 мая 2023 года Под Орлом состоится велопробег "Дорога Победы" Присоединиться к патриотической акции могут все желающие велосипедисты.









Как сообщает администрация Орловского муниципального округа, велопробег в 2023 году пройдет 6 мая. Маршрут следующий: стадион поселка Знаменка – деревня Гать – деревня Малая Фоминка – село Лаврово - поселок Знаменка (памятный знак воинам-интернационалистам). Общая протяженность маршрута составит 35 километров.



Для участия в пробеге нужно Ежегодная патриотическая акция "Дорога Победы" состоится в Орловском округе. К участию приглашаются все желающие велосипедисты: профессионалы и любители.Как сообщает администрация Орловского муниципального округа, велопробег в 2023 году пройдет 6 мая. Маршрут следующий: стадион поселка Знаменка – деревня Гать – деревня Малая Фоминка – село Лаврово - поселок Знаменка (памятный знак воинам-интернационалистам). Общая протяженность маршрута составит 35 километров.Для участия в пробеге нужно подать заявку.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА



