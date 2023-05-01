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10:07, 1 мая 2023 года Губернатор поздравил орловцев с праздником весны и труда В честь 1 мая Андрея Клычков пожелал жителям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.





1 мая отмечается праздник весны и труда - День международной солидарности трудящихся. Поздравление жителям Орловской области адресовал губернатор Андрей Клычков.



Андрей Клычков отметил, что праздник мы встречаем в судьбоносное время, когда снова актуален лозунг "Все для фронта! Все для Победы!". И Орловская область продолжает общенародную поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.



- Органы власти, ведущие политические силы региона вместе с трудовыми коллективами, профсоюзами, объединениями работодателей, общественными организациями продолжают солидарную работу по развитию хозяйственного комплекса области, бюджетной сферы, социальной защите граждан, в том числе семей участников СВО. Масштабные проекты и начинания, реализуемые на Орловщине, получают поддержку руководства страны. Неустанная забота государства о людях труда, ветеранах и молодежи, развитии региональной экономики, социальная справедливость, современные стандарты качества жизни – безусловный приоритет всех этих усилий, - обратился к орловцам губернатор.



Он пожелал всем жителям области крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.





Ольга СУПОНЕВА



