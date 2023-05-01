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9:18, 1 мая 2023 года

Андрей Клычков встретился с председателем федерации профсоюзов Николаем Меркуловым

Накануне праздника весны и труда, речь шла о взаимодействии власти и профсоюзов.


Глава Орловской области обсудил с председателем федерации вопросы сотрудничества в преддверии 1 мая: традиционного праздника труда. Андрей Клычков поздравил Николая Меркулова. 

Затронута была и тема отмены первомайского шествия, в этом году подобное решение принято из-за соображений безопасности. Также губернатора подчеркнул твердую патриотическую позицию профсоюзов.

Вы знаете, что в Орловской области мы активно ведем эту работу. Несколько раз в неделю наши посылки доставляются на передовую. Трудовые коллективы, члены профсоюзов участвуют в сборе грузов. Профсоюзы традиционно играют важную стабилизирующую роль в регионе. Это центральный механизм системы социального партнерства, - отметил Андрей Клычков. 




Ольга СУПОНЕВА
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