Орловцам напомнили о запрете на запуск беспилотников
За нарушение воздушного пространства грозит штраф.
В УМВД России по Орловской области жителям напомнили о запрете на запуск беспилотников. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
- Обращаем внимание, что в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности к несанкционированным полетам беспилотников над территорией Орловской области будут применяться меры к их подавлению и прекращению, а к пользователям приняты меры административного воздействия, - отметили в ведомстве.
За нарушение воздушного пространства орловцам грозит административный штраф. Для того, чтобы запустить дрон, нужно взять разрешение в администрации.