Орловцам напомнили о запрете на запуск беспилотников

За нарушение воздушного пространства грозит штраф.

В УМВД России по Орловской области жителям напомнили о запрете на запуск беспилотников. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.



- Обращаем внимание, что в целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности к несанкционированным полетам беспилотников над территорией Орловской области будут применяться меры к их подавлению и прекращению, а к пользователям приняты меры административного воздействия, - отметили в ведомстве.



