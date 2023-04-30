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16:00, 30 апреля 2023 года

В Ливенском районе прошла проверка качества дорог

Сотрудники ГИБДД обследовали несколько участков: выявлены недостатки.


В Орловской области госавтоинспекторы провели обследование качества дорог. На этот раз проверка прошла в Ливенском районе.

Подобный мониторинг проводится полицией в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сотрудники ГИБДД проверили следующие участки: Ливны-Крутое, Ливны-Навесное-Грачев верх- граница с Липецкой областью, Ливны - Кр.Заря, Ливны - Навесное - Окуневы Горы, Ливны - Навесное в пределах Ливенского района. Без недостатков не обошлось.

- Выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде отсутствия горизонтальной дорожной разметки, выбоин, просадок, проломов, занижение и завышение обочины, значительно превышающих предельные размеры отдельных дефектов. Также отсутствуют дорожные знаки различных групп, наличие которых предусмотрено проектами организации дорожного движения на данные автодороги, километровых столбиков по всей протяженности данной автодороги и так далее, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Полицейские передали информацию собственникам дорог, а также в органы прокуратуры. 





Ольга СУПОНЕВА
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