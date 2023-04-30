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14:17, 30 апреля 2023 года

В Кромах продвигается реконструкция парка

Прокладываются новые тротуары, велотрек, возводится мост через реку, идет обустройство скейт-площадки, беседок.


Парк "Земля вятичей" в Кромах возводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На месте старого горсада появится новое общественное пространство.

Работы ведет подрядная фирма из Санкт-Петербурга. Сейчас на территории вырублены аварийные деревья, идет монтаж тротуаров и арт-объектов, велотрека и скейт-площадки, беседок и качелей и многие другие работы. Об этом сообщает районная газета "Заря".


Контролирует реконструкцию глава района Андрей Усиков.

Фото: газета "Заря"  


Ольга СУПОНЕВА
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