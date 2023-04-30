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13:03, 30 апреля 2023 года В Орле чиновники поздравили сына участника СВО с днем рождения Пока папа в зоне военных действий, за его семьей присматривает администрация города.









Маргарита Деркач - куратор этой семьи, присматривает за близкими военнослужащего. В подарок мальчик получил мягкую игрушку, трактор, тортик и воздушные шары, рассказали в пресс-службе администрации города.





Артему сегодня исполнилось два года. Начальник Заводской районной администрации Орла Маргарита Деркач наведалась в гости к семье мобилизованного орловца, чтобы поздравить малыша с днем рождения.Маргарита Деркач - куратор этой семьи, присматривает за близкими военнослужащего. В подарок мальчик получил мягкую игрушку, трактор, тортик и воздушные шары, рассказали в пресс-службе администрации города.



Фото: администрация Орла





Отметим, что в Орле к каждой семье участника СВО приставлен куратор.







Ольга СУПОНЕВА



