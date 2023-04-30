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12:37, 30 апреля 2023 года В Ливнах отремонтируют остановки Рабочим предстоит привести в порядок больше 30 павильонов.





За время ремонта остановок, который начался в Ливнах, рабочим предстоит заменить разбитые стеклопакеты, покрасить и отремонтировать лавочки, другие элементы благоустройства. В общей сложности обновление ждет 30 остановок.



По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", в районном центре пройдут и иные сезонные работы по облагораживанию городского пространства. В том числе, окраска дорожных знаков и ограждений. Контракт уже заключен.











Ольга СУПОНЕВА



