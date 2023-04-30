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12:00, 30 апреля 2023 года Орловские пожарные отмечают профессиональный праздник 30 апреля - День пожарной охраны России.





Сегодня, 30 апреля, отмечается День пожарной охраны России. Орловские пожарные принимают поздравления с профессиональным праздником.



В Орловской области в системе пожарной охраны служит более 1300 специалистов, на подмоге у них 180 единиц техники. Кроме того, 287 общественных объединений добровольной пожарной охраны оказывает спасателям помощь, а это около 5 тысяч 700 человек.



Редакция "Вести-Орел" поздравляет всех причастных с праздником!



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области











Ольга СУПОНЕВА



