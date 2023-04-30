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12:00, 30 апреля 2023 года

Орловские пожарные отмечают профессиональный праздник

30 апреля - День пожарной охраны России.


Сегодня, 30 апреля, отмечается День пожарной охраны России. Орловские пожарные принимают поздравления с профессиональным праздником.

В Орловской области в системе пожарной охраны служит более 1300 специалистов, на подмоге у них 180 единиц техники. Кроме того, 287 общественных объединений добровольной пожарной охраны оказывает спасателям помощь, а это около 5 тысяч 700 человек.

Редакция "Вести-Орел" поздравляет всех причастных с праздником! 

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области 





Ольга СУПОНЕВА
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