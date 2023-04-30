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11:27, 30 апреля 2023 года Житель Орла задержан за продажу системы скрытого видеонаблюдения Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте техсредств для негласного получения информации.





Управления следкома Орловской области сообщило о задержании жителя регионального центра по подозрению в незаконном сбыте системы скрытого видеонаблюдения. Установлено, что 29-летний орловец продал специальные технические средства для негласного получения информации.



По соответствующей статье УК РФ на мужчину завели уголовное дело. Впереди следствие, а затем и суд. Согласно закону, подобные деяния наказываются крупным штрафом, ограничением свободы или ее лишением на срок до четырех лет.



Фото: архив









Ольга СУПОНЕВА



