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10:37, 30 апреля 2023 года В детсадах Мценского района создали новые детские площадки Малыши из нескольких деревень теперь играют с обновленным оборудованием.





В детских садах Мценского района обновлены детские площадки. Новые домики, беседки, горки и другое оборудование для малышей появилось в нескольких сельских детсадах.



По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", закуплено оборудование для площадок в деревнях Большая Каменка, Жилино, Верхнее Алябьево, а также селах Черемошны и Отрадинское. На четырех площадках новинки уже установлены и вовсю используются, Отрадинский детский сад на очереди.



Фото: t.me/orel57express





Ольга СУПОНЕВА



