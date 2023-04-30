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10:37, 30 апреля 2023 года

В детсадах Мценского района создали новые детские площадки

Малыши из нескольких деревень теперь играют с обновленным оборудованием.


В детских садах Мценского района обновлены детские площадки. Новые домики, беседки, горки и другое оборудование для малышей появилось в нескольких сельских детсадах.

По информации телеграм-канала "Телеграммы из Орла", закуплено оборудование для площадок в деревнях Большая Каменка, Жилино, Верхнее Алябьево, а также селах Черемошны и Отрадинское. На четырех площадках новинки уже установлены и вовсю используются, Отрадинский детский сад на очереди. 

Фото: t.me/orel57express


Ольга СУПОНЕВА
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