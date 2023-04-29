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17:47, 29 апреля 2023 года В Орле пройдут "Президентские состязания" Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников откроется 3 мая.





Орловская область присоединится к всероссийским соревнованиям "Президентские состязания". В региональном этапе поучаствуют школьники.



Как сообщает пресс-служба регионального правительства, поучаствуют в спортивных соревнованиях 10 команд из пяти городских и пяти сельских школ. Проходить сами состязания будут в Орловском округе. Ребятам предстоит посоревноваться в многоборье, эстафетном беге, бадминтоне, баскетболе, мини-футболе, волейболе, шахматах, спортивном ориентировании. Ждут школьников также творческий конкурс и проверка теоретических знаний.



Открытие состоится в грядущую среду, 3 мая, на площадке центра "Созвездие Орла". Кто победил, станет известно 5 мая.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



