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17:33, 29 апреля 2023 года

Со школьниками Орла встретился депутат-участник СВО

Владимир Строев поучаствовал в церемонии открытия отделения "Движение Первых".


В открытии ячейки всероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" в Орле поучаствовал депутат и участник спецоперации Владимир Строев. Церемония состоялась в школе №51.

Гость рассказал ребятам о своих впечатлениях от участия в СВО. 

Я провел на СВО уже полгода и не думал, что так привыкну к военной атмосфере — тишина родного Орла мне кажется тревожной. Ребята, это очень недалеко, в 250 километрах, в 4-х часах езды. Но жизнь там ощущается, как будто в далеких краях. Мы очень радуемся вашим письмам! Многие вешают треугольнички над своими кроватями, другие носят с собой, как талисман. Пожалуйста, продолжайте писать, - обратился участник спецоперации к школьникам.

Ребята, в свою очередь, передали депутату свежие письма для солдат. Он передаст их бойцам. 

Фото: пресс-служба администрации Орла 



Ольга СУПОНЕВА
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