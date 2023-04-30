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9:10, 30 апреля 2023 года

Жителям Орла расскажут, как устроить на работу детей

Пройдет обучающий семинар по теме трудоустройства подростков.


На будущей неделе на площадке Семейного МФЦ Орла состоится обучающий семинар, посвященный трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Участникам подробно расскажут о нюансах поиска работы для несовершеннолетних.

Состоится семинар 4 мая. Во время встречи речь пойдет о порядке предоставления государственной услуги по трудоустройству несовершеннолетних граждан, а также вопросах правового регулирования труда несовершеннолетних работников. Кроме того директор Учебного центра службы занятости Орловской области Анна Хахичева расскажет о профессиональной подготовке старшеклассников в период летних каникул. Узнают слушатели семинара и о том, как подростки могут устроиться на временную работу в общепит.
Начало мероприятия в 11.00. Предварительно нужно записаться по телефону 30-34-36 или в группе Семейного МФЦ Вконтакте. 

Фото: Ольга Супонева 



Ольга СУПОНЕВА
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