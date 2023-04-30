Жителям Орла расскажут, как устроить на работу детей

Пройдет обучающий семинар по теме трудоустройства подростков.

На будущей неделе на площадке Семейного МФЦ Орла состоится обучающий семинар, посвященный трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Участникам подробно расскажут о нюансах поиска работы для несовершеннолетних.



Состоится семинар 4 мая. Во время встречи речь пойдет о порядке предоставления государственной услуги по трудоустройству несовершеннолетних граждан, а также вопросах правового регулирования труда несовершеннолетних работников. Кроме того директор Учебного центра службы занятости Орловской области Анна Хахичева расскажет о профессиональной подготовке старшеклассников в период летних каникул. Узнают слушатели семинара и о том, как подростки могут устроиться на временную работу в общепит.



