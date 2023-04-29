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17:00, 29 апреля 2023 года

В Орле гимназия №1 ОГУ им. Тургенева отметила первый юбилей

Созданному на базе университета учебному учреждению исполнилось 5 лет.


Накануне первый юбилей в Орле отметила гимназия №1 ОГУ им. Тургенева. Ей исполнилось 5 лет.

Торжество в честь дня рождения учебного учреждения состоялось 28 апреля. На сегодняшний день педагогами гимназии являются преподаватели университета. А сама она является многопрофильным комплексом, фундаментальным ядром в структуре непрерывного образования опорного университета.

- Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с юбилеем и желаю, чтобы вы и дальше оставались дружной семьей единомышленников, чтобы традиции, заложенные пять лет назад, сохранялись и приумножались будущими поколениями учеников и педагогов, - поздравила педагогов и учащихся Ирина Проваленкова, первый заместитель мэра Орла. 

Фото: пресс-служба администрации Орла 


Ольга СУПОНЕВА
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