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17:00, 29 апреля 2023 года В Орле гимназия №1 ОГУ им. Тургенева отметила первый юбилей Созданному на базе университета учебному учреждению исполнилось 5 лет.





Накануне первый юбилей в Орле отметила гимназия №1 ОГУ им. Тургенева. Ей исполнилось 5 лет.



Торжество в честь дня рождения учебного учреждения состоялось 28 апреля. На сегодняшний день педагогами гимназии являются преподаватели университета. А сама она является многопрофильным комплексом, фундаментальным ядром в структуре непрерывного образования опорного университета.



- Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с юбилеем и желаю, чтобы вы и дальше оставались дружной семьей единомышленников, чтобы традиции, заложенные пять лет назад, сохранялись и приумножались будущими поколениями учеников и педагогов, - поздравила педагогов и учащихся Ирина Проваленкова, первый заместитель мэра Орла.



Фото: пресс-служба администрации Орла





Ольга СУПОНЕВА



