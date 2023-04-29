Орловчанка, только вышедшая из тюрьмы, обокрала нового знакомого

Мужчина пригласил даму к себе в гости, а та обчистила его.

В Орле полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у местного жителя. К похищению средств оказалась причастна новая знакомая потерпевшего: женщина, только что вышедшая из тюрьмы.



Знакомство с орловцем освободившаяся накануне из мест лишения свободы женщина свела возле магазина. Дальше последовало застолье с совместным распитием спиртного. А потом горожанин обнаружил пропажу 30 тысяч рублей. Пришлось идти в полицию. Под подозрение попала визави орловца. Ее удалось задержать.



- П одозреваемая призналась, что успела потратить похищенные денежные средства по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Вероятно, в скором времени подозреваемая снова окажется за решеткой: по закону ей грозит реальный срок лишения свободы.





