суббота 29.04.2023 15:02:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:00, 29 апреля 2023 года

Около 800 орловцев смогли взять ипотеку по сниженной ставке

Речь идет о кредите на покупку жилья с использованием региональной меры поддержки.


С 2019 года в Орловской области ипотеку по сниженной процентной ставке взяли 800 человек. Орловцы смогли приобрести жилье в новостройках по региональной программе "Ипотека". 

Как отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", среднее значение льготного кредитования не превысило 4% за прошлый год. Компенсирует часть затрат при этом регион - из бюжджета области. 

Господдержка предусмотрена, в том числе, для проживающих в аварийных домах, для семей с детьми, детей-сирот.  По инициативе губернатора Андрея Клычкова мера поддержки теперь также предоставляется участникам специальной военной операции, членам их семей и гражданам РФ, прибывших с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, - гласит сообщение. 

В 2023 году на компенсацию части процентной ставки предусмотрено 20 миллионов рублей. С начала года мерой поддержки воспользовались 36 человек. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.