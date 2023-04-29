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14:00, 29 апреля 2023 года Около 800 орловцев смогли взять ипотеку по сниженной ставке Речь идет о кредите на покупку жилья с использованием региональной меры поддержки.





С 2019 года в Орловской области ипотеку по сниженной процентной ставке взяли 800 человек. Орловцы смогли приобрести жилье в новостройках по региональной программе "Ипотека".



Как отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", среднее значение льготного кредитования не превысило 4% за прошлый год. Компенсирует часть затрат при этом регион - из бюжджета области.



- Господдержка предусмотрена, в том числе, для проживающих в аварийных домах, для семей с детьми, детей-сирот. По инициативе губернатора Андрея Клычкова мера поддержки теперь также



В 2023 году на компенсацию части процентной ставки предусмотрено 20 миллионов рублей. С начала года мерой поддержки воспользовались 36 человек. предоставляется участникам специальной военной операции, членам их семей и гражданам РФ, прибывших с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, - гласит сообщение.В 2023 году на компенсацию части процентной ставки предусмотрено 20 миллионов рублей. С начала года мерой поддержки воспользовались 36 человек.









Ольга СУПОНЕВА



