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10:30, 29 апреля 2023 года В честь Дня Победы улицы Орла украсят почти тысячей флагов Триколоры разместятся во всех районах города.





К 9 мая, Дню Победы, улицы Орла принарядятся. Почти тысяча флагов России украсит их.



По информации городской администрации, в разных районах будет установлено 847 триколоров. Их уже начали размещать на своих местах.



Больше всего флагов будет в Советском районе - 436, далее Заводской район - тут установят около 290 флагов, и чуть больше чем по 100 триколоров придется на Железнодорожный и Северный районы.



Фото: архив











Ольга СУПОНЕВА



