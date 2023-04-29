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9:30, 29 апреля 2023 года В орловской больнице им. Семашко отремонтируют томограф Работа обойдется больше, чем в 15 миллионов рублей.





Медицинское оборудование Орловской больницы скорой медицинской помощи им. Семашко отремонтируют. Речь идет о починке компьютерного томографа, стоимость работ - 15,5 миллиона рублей.



- Работы предусматривают демонтаж вышедших из строя запасных частей и установку новых. Будет выполнена установка рентгеновской трубки, а также ее тестирование и проверка работоспособности. Ремонт компьютерного томографа в рамках проекта контракта должен быть проведен в течение 30 календарных дней со дня заключения договора, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



