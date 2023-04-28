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19:50, 28 апреля 2023 года "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство в Орловской области Компания подводит инфраструктуру для подключения к интернету в малые населенные пункты.





Компания "Ростелеком" организовала пресс-тур для представителей орловских СМИ. Журналистам показали, как реализуется в регионе проект устранения цифрового неравенства.



Из последнего – нужная инфраструктура появилась в селе Аниканово, где живут 400 человек. Новая вышка дает не только мобильную связь, но и высокоскоростной интернет.



Село Спасское было в числе пилотных на первом этапе, когда "Ростелеком" устанавливал столбы Wi-Fi доступа. От него проложена оптика и настроен Интернет в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново".





Ирина Костина



