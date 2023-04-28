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21:10, 28 апреля 2023 года В Орловской области перезахоронили останки восьми красноармейцев Бойцы нашли вечный покой в Мценском районе.





На Орловщине поисковики продолжают нести "Вахту Памяти" и возвращать солдат Великой Отечественной войны из последнего боя. 28 апреля в Мценском районе с почестями перезахоронили восемь бойцов. К сожалению, неизвестных.



Они отдали жизнь, освобождая Орловщину в июле 1943 года. Останки красноармейцев обнаружили поисковики клуба "Наследие" на восточном берегу реки Алешня.



Бойцы нашли вечный покой в братской могиле на территории школы в деревне Протасово.





Всеволод Трифонов



