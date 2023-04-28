В Орле водитель на "Рено" наехал на знак, столкнулся с двумя авто и перевернулся

ДТП произошло в Ипподромном переулке.

Водитель 48 лет двигался 28 апреля около 14.10 по Ипподромному переулку со стороны Наугорского шоссе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, он наехал на препятствие, зацепил стойку дорожного знака с последующим столкновением с "Рено-Сандеро" и "Лада Приора".

В результате, мужчина на "Рено Логан" перевернулся. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.



Фото из архива