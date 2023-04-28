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17:45, 28 апреля 2023 года

В Орле открылась православная выставка-ярмарка

Она будет работать с 28 апреля по 4 мая на территории Богоявленского собора.


"От покаяния к воскресению России" - православная выставка с таким названием открылась сегодня в Орле. На ней представлены десятки храмов из разных уголков страны, посетить ее можно с 28 апреля по 4 мая. 

Разместилась выставка, посвященная династии Романовых, на территории Богоявленского собора. Утром состоялось торжественное открытие, прошел молебен, который возглавил митрополит Тихон. Он благословил организаторов и участников, ярмарочные места окропил святой водой.

В проекте принимают участие храмы и монастыри Русской Православной Церкви, а также Поместных Православных Церквей из Сербии, Черногории, Молдовы. Главные святыни выставки — икона свв. Царственных страстотерпцев с землицей из Царского монастыря на Ганиной яме, а также копия креста-мощевика, принадлежавшего Романовым, - рассказали в Орловской митрополии.

Выставка доступна ежедневно с 10.00 до 19.00, а в последний день работы до 16.00. Помимо знакомства со святынями и интересными экспонатами, гости могут также приобрести в ярмарочной части натуральные масла, монастырские и фермерские продукты, мед и продукцию пчеловодства, травяные сборы, чаи и товары для здоровья и многое другое. 



Ольга СУПОНЕВА
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