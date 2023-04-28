В Орловской области продлили режим повышенной готовности до конца мая 2023

Указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Документ опубликован на сайте областного правительства и датирован 28 апреля. Орловцы продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. В связи с этим глава региона продлил режим повышенной готовности.

Указ от 28 апреля вносит изменения в документ от 3 апреля 2020 года "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Режим повышенной готовности продлен до 31 мая включительно.