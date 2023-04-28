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19:40, 28 апреля 2023 года Орловец заработал уголовное дело из-за любви к садоводству Мужчина украл чужие туи.





В Орле полицейские раскрыли кражу четырех туй. Деревья пропали с участка рядом с домом заявительницы. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



В преступлении подозревают жителя Орла. Мужчина заметил деревья, выкопал их и собирался посадить у себя. Похищенное изъяли и вернули хозяйке.



Точку в деле поставит суд. Наказаниями могут быть штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, сообщили в региональном УМВД.





Артем Ежаков



