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21:00, 28 апреля 2023 года В Орловской области ищут выходы из возникшей ситуации с вывозом мусора Решение видится в запуске второго мусороперерабатывающего завода в регионе.





В Орловской области продолжается поиск выходов из возникшей ситуации с вывозом мусора. На мусоросортировочном комплексе, куда отправляли отходы из Орла и близлежащих районов, вдруг вышло из строя оборудование. На починку нужно порядка 10 дней.



Генеральный директор предприятия, рассказывая о проблеме депутатам, отметил, что существующий тариф занижен. Ранее баланс находили за счет переработки отходов, но в мае прошлого года рынок вторсырья рухнул. Комплекс стал убыточным. У губернатора по проблеме своя позиция – он будет отстаивать интересы жителей региона. Ситуацию держат на контроле и в прокуратуре.



Выход видится в запуске второго мусороперерабатывающего завода в регионе. Поручение главы региона уже есть – процесс запущен. Еще четыре года назад завод прошел все тесты.





Анна Вайсергисер



