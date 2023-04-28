Управление по тарифам Орловской области прокомментировало пресс-конференцию директора "ЭкоСити"

Озвученная главой мусоросортировочного центра информация названа недостоверной.

Генеральный директор мусоросортировочного комплекса "ЭкоСити", работающего в Орле, Юрий Парахин провел пресс-конференцию, посвященную ситуации с приостановкой предприятия. В числе прочего, он озвучил информацию по тарифам для предприятий с аналогичной мощностью в соседних регионах ЦФО. Однако в региональном управлении по тарифам и ценовой политике цифры назвали недостоверными.

Как отметили в управлении, тариф у предприятия "ЭкоПром-Липецк" за комплекс услуг по обработке и захоронению ТКО составляет 2 045 рублей с НДС за одну тонну, а не 2 257 рублей, как отметил руководитель "ЭкоСити". Также это липецкое предприятие является не аналогичным, а комплексным, то есть "ЭкоПром-Липецк" – региональный оператор и оператор по обработке и захоронению ТКО одновременно.

В управлении сообщили, что в отношении тульского предприятия "Регион-Комфорт" ранее не устанавливался тариф в размере 2 692 рублей. Однако такие цифры на пресс-конференции привел глава "ЭкоСити". Отмечается, что соседнем регионе есть новый комплекс переработки отходов, не сравнимый с действующим в Орле заводом.

Вот какие цифры приводит профильное регуправление: предприятия близлежащих регионов ЦФО работают по следующим тарифам:

– Калужская область – "Спецавтохозяйство Обнинск" – 584,57 руб./т с НДС;

– "Прогресс-транспортные технологии" – 602,69 руб./т с НДС;

– "Калужский завод по производству альтернативного топлива" – 767,60 руб/т с НДС

– Курская область УМП "СУР" – 689,17 руб./т (НДС не облагается)

– Владимирская область – ООО "Экологис" -1017,94 руб. /т с НДС

– Липецк ООО "ПромТехПереработка" – 696,48 руб./т с НДС



По состоянию на 2023 год для АО "ЭкоСити" установлен тариф в размере 963,67 рублей за тонну. Рост – 7,3%.

– Особенностью тарифного регулирования текущего года является изменение ранее действовавшего порядка. Рост тарифа произошел с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как это было в предыдущие годы. Это повлечет получение регулируемыми организациями дополнительной выручки уже в 1 полугодии этого года, в т. ч. по АО "ЭкоСити" выручка дополнительно увеличится на 5 миллионов рублей, - заключили в управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области.