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10:00, 29 апреля 2023 года Орловцы привезли две медали с первенства ЦФО по самбо Соревнования проходили в Московской области.





Город Можайск принял соревнования по самбо, в которых выступали юноши и девушки 12-14 лет. По информации пресс-службы правительства региона, на Орловщину бронзу привезли Мария Казачкина и Илья Форафонов. Также ребята прошли отбор на первенство России.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области





Сергей Силаев



