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19:00, 28 апреля 2023 года Почти 150 орловцев пострадали от укусов клещей Около трети укушенных – дети.





В Орловской области по состоянию на 27 апреля за медицинской помощью обратились 147 человек, укушенных клещами. 43 пострадавших от паразитов – дети. Факты присасывания паукообразных отмечены в 12 муниципальных образованиях. Случаев болезни Лайма в этом году не отмечено.



Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, от клещей обработано 126 гектаров общественных территорий. Всего в области запланировано обработать от паразитов 350 гектаров.





Артем Ежаков



