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9:00, 29 апреля 2023 года В Орловской области продолжается закладка "Садов памяти" Памятная акция проходит в различных муниципальных образованиях.





В преддверии Дня Победы в Орловской области продолжается акция "Сад памяти". Деревья посадили в селе Троицкое, дальше закладка садов продолжится в деревне Вязки, селах Путимец и Маслово. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На территории Мценского мемориала Славы появилась аллея из 24 сиреней. Яблоневые сады появились в Спасско-Лутовиновской и Протасовской школах.

Также к акции присоединились студенты Орловского реставрационно-строительного техникума, посадив деревья на территории своего учебного учреждения.



Фото из архива









Артем Ежаков



