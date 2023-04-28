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17:00, 28 апреля 2023 года Ученики орловской школы на день отказались от рюкзаков Необычную акцию провели в школе №7.





Ученики школы №7 города Орла на день оставили портфели дома и получили не замечание, а похвалу от директора и учителей. В учебном учреждении прошла необычная акция "День без рюкзака". За самые оригинальные идеи ребят наградят на школьной линейке.



Разнообразить школьные будни предложила учитель русского и литературы. Идею увидела в социальных сетях и не смогла пройти мимо.



Самое необычное, в чем ученики приносили учебники – птичья клетка, кастрюля, системный блок.





Александра Бахтина



