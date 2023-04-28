В Орле средняя зарплата педагогов превысила 33 тысячи рублей

Такие цифры озвучил мэр города Юрий Парахин.

Глава областной столицы Юрий Парахин представил отчет о деятельности администрации в 2022 году депутатам Орловского городского совета 28 апреля. Вопрос о повышении зарплат педагогическим работникам в школах и детских садах задала Лариса Антошкина.

Юрий Парахин ответил, что с 1 сентября 20222 года для работников образовательных учреждений была увеличена базовая ставка, а поддержка учителей – одна из общих приоритетных задач.

– Зарплата увеличилась на 14,7% и в среднем сейчас составляет 33 579 рублей. При этом средняя зарплата в дошкольных учреждениях немного выше, чем средняя по региону. Поддержка образовательных учреждений, педработников останется в приоритете на 2023 год, - отметил градоначальник.



Фото: пресс-служба мэрии Орла