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15:45, 28 апреля 2023 года

В Орле средняя зарплата педагогов превысила 33 тысячи рублей

Такие цифры озвучил мэр города Юрий Парахин.


Глава областной столицы Юрий Парахин представил отчет о деятельности администрации в 2022 году депутатам Орловского городского совета 28 апреля. Вопрос о повышении зарплат педагогическим работникам в школах и детских садах задала Лариса Антошкина.

Юрий Парахин ответил, что с 1 сентября 20222 года для работников образовательных учреждений была увеличена базовая ставка, а поддержка учителей – одна из общих приоритетных задач.

Зарплата увеличилась на 14,7% и в среднем сейчас составляет 33 579 рублей. При этом средняя зарплата в дошкольных учреждениях немного выше, чем средняя по региону. Поддержка образовательных учреждений, педработников останется в приоритете на 2023 год, - отметил градоначальник.

Фото: пресс-служба мэрии Орла




Сергей Силаев
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