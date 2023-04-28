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18:28, 28 апреля 2023 года В Орле не осталось жилых домов без управления Еще пару лет назад "брошенок" было около сотни.





В Орле не осталось жилых домов без управления. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин во время оглашения отчета о работе за 2022 год перед депутатами горсовета.



В 2020 году таких домов в областном центре было около 100.



- В управлении МУП ЖРЭП (з) по состоянию на начало 2022 года 215 домов в управлении. После введения процедуры банкротства 25 домов по решению собственников перешли в другие управляющие компании, оставшимся домам администрация Орла по конкурсу назначила временных управленцев, - отметил глава города.





Ольга СУПОНЕВА



