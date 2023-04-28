Орловские профсоюзы передали гуманитарную посылку в белгородский военный госпиталь
В ее состав вошла одежда, постельное белье, продовольствие, инструменты.
В один из военных госпиталей Белгорода передали гуманитарный груз. Его собрали орловские профсоюзы в рамках традиционной первомайской гуманитарной акции. Также помогли сотрудники Соцфонда и Гострудинспекции.
На сумму порядка миллиона рублей закупили футболки, спортивные костюмы и обувь, нижнее и постельное белье, полотенца, а также чай, сахар, необходимые рабочие инструменты.