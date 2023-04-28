В Орловской области на ярмарке вакансий более 40 человек получили приглашения на работу

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14:53, 28 апреля 2023 года
В Орловской области на ярмарке вакансий более 40 человек получили приглашения на работуВакансии представили 25 работодателей из Орла и Орловского округа.
Рабочие места предлагали на ярмарке в рамках регионального отборочного этапа девятого национального чемпионата "Абилимпикс". Работодатели представили 360 вакансий.
По информации тг-канал "Телеграммы из Орла", еще 700 рабочих мест представили в альбомах вакансий. Со списком мог ознакомиться каждый желающий.
Ярмарка завершилась круглым столом с участием службы занятости, работодателей и куратором регионального движения "Абилимпикс". Главной темой стало трудоустройство орловцев с инвалидностью.
Сергей Силаев