В Орловской области на ярмарке вакансий более 40 человек получили приглашения на работу

Вакансии представили 25 работодателей из Орла и Орловского округа.

Рабочие места предлагали на ярмарке в рамках регионального отборочного этапа девятого национального чемпионата "Абилимпикс". Работодатели представили 360 вакансий.

По информации тг-канал "Телеграммы из Орла", еще 700 рабочих мест представили в альбомах вакансий. Со списком мог ознакомиться каждый желающий.

Ярмарка завершилась круглым столом с участием службы занятости, работодателей и куратором регионального движения "Абилимпикс". Главной темой стало трудоустройство орловцев с инвалидностью.