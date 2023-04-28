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18:00, 28 апреля 2023 года Орловские баскетболистки начнут борьбу за "Финал Четырех" Ассоциации студенческого баскетбола Традиционный анонс спортивных событий на предстоящие выходные от ГТРК "Орел".





Баскетболистки Орловского госуниверситета начинают поход к "Финалу Четырех" Ассоциации студенческого баскетбола. Соперник серьезный – петербургские "Черные медведицы". Игра состоится 29 апреля в спорткомплексе ОГУ по адресу: ул. Скворцова,5. Начало – в 14:00. Вход для болельщиков – свободный.



В Орле состоятся традиционные соревнования памяти основателя и главного тренера Орловской Федерации ушу Павла Трошкина. За награды будут бороться более 430 спортсменов из 20 команд. Для Орловщины это рекорд. Мероприятие начнется 30 апреля в 19:30. Место проведения – спортивной центр на Кромском шоссе, 4. Продлятся соревнования до 2 мая.



Футбольный клуб "Орел" проведет матч второго тура первенства союза футбольных федераций "Центр". Наши спортсмены сыграют в Курске против дубля местного "Авангарда". Игра начнется 30 апреля в 15:00 на стадионе "Олимп". В первом туре наша команда в гостях обыграла соперников из Брянска. Первый домашний матч ФК "Орел" проведет 6 мая.





Анастасия Дорохова



