Житель Орловского округа предстанет перед судом за избиение знакомого в клубе

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15:15, 28 апреля 2023 года
Житель Орловского округа предстанет перед судом за избиение знакомого в клубеОрловца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.
12 февраля 2023 года 20-летний молодой человек был в одном из клубов Заводского района Орла, где встретил 19-летнего знакомого.У них произошла ссора, в результате который более молодой орловец получил множество ударов руками и ногами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
После драки было возбуждено уголовное дело, сейчас следственные действия завершены. Дело направлено в суд для рассмотрения.
Сергей Силаев