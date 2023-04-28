Житель Орловского округа предстанет перед судом за избиение знакомого в клубе

Орловца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

12 февраля 2023 года 20-летний молодой человек был в одном из клубов Заводского района Орла, где встретил 19-летнего знакомого.У них произошла ссора, в результате который более молодой орловец получил множество ударов руками и ногами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

После драки было возбуждено уголовное дело, сейчас следственные действия завершены. Дело направлено в суд для рассмотрения.