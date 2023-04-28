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14:55, 28 апреля 2023 года

Известный режиссер Игорь Калядин передал свои награды в музей при орловском лицее

Это – дань уважения советскому театральному режиссеру и педагогу Сергею Штейну.


Советский актер театра, российский сценарист и режиссер Игорь Калядин передал свои награды, полученные на международном кинофестивале "Отцы и дети", музею при лицее №4 города Орла.

Это – дань традиции. Герой призового документального фильма непременно награждается автором. Но героя, Сергея Штейна, давно нет. Память о нем хранит лицей №4. Здесь Штейн учился, здесь зародилась его театральная студия "Красный галстук". Дальше был Воронежский молодежный театр, московский ТЮЗ, Ленком, знаменитая на всю страну театральная студия во Дворце культуры завода имени Сталина.

Игорь Калядин – тоже студиец Штейна. При поддержке фонда "Духовность и культура провинции" он ратует за увековечение памяти своего наставника в Орле. В поддержку инициативы гости из столицы привезли письмо.


Ирина Костина
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