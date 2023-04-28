Еще в двух школах Орла открылись ячейки "Движение Первых"

Отделение всероссийского движения детей и молодежи теперь работают и на площадке школ №39 и №51.

Сегодня, 28 апреля, в Орле открылись ячейки всероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых". К нему присоединятся ребята из школ №39 и №51.

В отделения движения вступили сотни ребят. Только за последнюю неделю в Орле открылось 20 первичных отделений движения. А вскоре ячейки "Движение Первых" должны появиться во всех школах Орловской области. Главная задача движения – помочь детям реализовать свои проекты, развить таланты.



Фото: t.me/orel_adm



