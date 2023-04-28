В Орловской области обсудили вопросы профилактики заболеваемости корью

Совещание провел первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Участниками стали представители департаментов соцзащиты, образования, управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, заместители глав районов, главные врачи медучреждений.

Помимо проблематики COVID-19 серьезное внимание уделили эпидемиологической ситуации в регионах РФ по заболеваемости корью, сообщили в пресс-службе областного правительства.

– В Орловской области на текущий момент случаев этой болезни не зафиксировано. В связи с этим в центре внимания – вопросы раннего выявления и иммунопрофилактики кори, - отметил Вадим Соколов.

Соколов поручил уделить особое внимание безопасному прохождению летней оздоровительной кампании.



– На подготовку летнего отдыха детей необходимо смотреть с учетом обозначенной проблемы и новых вызовов, - заключил заместитель губернатора.



Фото: пресс-служба правительства региона